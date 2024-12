Torcida do Corinthians apoia Augusto Melo após virada: 'Não vai ter golpe'

A torcida do Corinthians fez festa nas arquibancadas do Heriberto Hülse após vencer o Criciúma de virada por 4 a 2 e demonstrou apoio ao presidente Augusto Melo, que pode ser destituído do cargo.

O que aconteceu

Os torcedores alvinegros entoaram gritos de 'não vai ter golpe' em apoio ao presidente Augusto Melo, que encara novo processo para o seu impeachment do clube. O mandatário subiu para o campo após o apito final e permaneceu em frente aos torcedores.

'Libertadores' foi outro grito puxado pela torcida no Heriberto Hülse. O time subiu para 50 pontos e entrou no G-8, a nova zona de classificação para o torneio continental após o título do Botafogo.

Os jogadores do Corinthians ainda aproveitaram para fazer o tradicional 'poropopó' em frente aos torcedores no Heriberto Hülse.

QUE VIRADA DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA! 🖤



FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO, DE VIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAA E SÉTIMA VITÓRIA CONSECUTIVA DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO! 🤩



Criciúma 2 🆚 4 Corinthians



⚽⚽ Yuri Alberto

⚽ Rodrigo Garro

⚽ Matheus Bidu#VaiCorinthians pic.twitter.com/vdwNLR3PbW -- Corinthians (@Corinthians) December 1, 2024

O time chegou à sétima vitória seguida no Brasileiro com gols de Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (2), que se tornou artilheiro da competição com 13 tentos —ultrapassando Estêvão, do Palmeiras, que tem 12.

A situação de Augusto Melo

Os conselheiros do Corinthians vão decidir na segunda-feira (2) se Augusto Melo deve ou não ser afastado da presidência do clube. A reunião está agendada para as 19h (de Brasília).

Caso Augusto Melo não seja afastado pelos conselheiros, ele terá de se preparar para um novo processo de destituição. O requerimento, desta vez enviado ao Conselho Deliberativo pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori), já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Desta maneira, o novo processo, que também pode gerar o impeachment de Augusto Melo, está oficialmente aberto. Diferentemente do requerimento que está para ser votado daqui a dois dias, a solicitação do Cori não depende de investigação.