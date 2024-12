Santos renova contrato de zagueira até o fim de 2026

Neste sábado, o Santos anunciou a renovação contratual da zagueira Rafa Martins. O novo vínculo é válido até o dia 31 de dezembro de 2026.

Contratada para a disputa da Libertadores, a Sereia da Vila já soma sete jogos, com um gol marcado.

"Desde que cheguei, me identifiquei muito com o clube, me sinto feliz aqui, então esse com certeza foi um dos motivos principais para a renovação. Acho que a identificação e o amor por essa camisa foram os pontos que me fizeram ficar", declarou Rafa.

Aos 25 anos, Rafaella Martins foi contratada pelo Alvinegro Praiano depois de sua primeira experiência internacional, quando defendeu o Ljuboten, da Macedônia.

Com a camisa alvinegra, a zagueira atuou somente em partidas da Libertadores e Copa Paulista, ajudando na conquista do troféu no último dia 10. Ela revelou a ansiedade de atuar mais vezes na Vila Viva Sorte e mostrou projetou 2025.

"Espero atuar mais na Vila e, como sempre, dar o meu melhor, sentir o calor da torcida. Aqui na Vila é sempre muito especial, então espero ter mais jogos pelo Santos e colocar ele no lugar de onde nunca deveria ter saído", finalizou.