Palmeiras realiza treino técnico em preparação para duelo com Cruzeiro

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras fez mais um treino para o confronto com o Cruzeiro, pela penúltima e 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Após ativação muscular na academia, os jogadores aperfeiçoaram movimentações, passes, cruzamentos e finalizações no campo do CT. Em seguida, o elenco foi dividido em quatro times e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com objetivos táticos específicos.

O Alviverde volta a treinar na manhã deste domingo, às 10h. Atual bicampeão nacional, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, três a menos que o líder Botafogo, que pode conquistar o título já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados.

O Palmeiras está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O confronto mais recente ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, com triunfo alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

A última derrota do Palmeiras para o rival foi na ida das semifinais da Copa do Brasil de 2018, por 1 a 0, também no Allianz Parque. A atual sequência iguala as maiores invencibilidades do clube no confronto, registradas entre 1969 e 1974, entre 1975 e 1988 e entre 2000 e 2002. Uma nova partida sem derrota isolaria a marca como a maior da história do clássico.

No Mineirão, o Palmeiras não perde para o Cruzeiro há três jogos. O retrospecto recente no estádio inclui empate em 1 a 1 pela Copa do Brasil de 2018, vitória por 2 a 0 no Brasileirão de 2019, que decretou o rebaixamento da equipe mineira, e empate em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2023, partida que confirmou o título alviverde. O Verdão pode igualar sua maior sequência invicta como visitante no confronto, que é de quatro partidas, atingida entre 1969 e 1974 e entre 2000 e 2002.

Desde o primeiro encontro, em 1930, Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram 100 vezes. Naquela ocasião, ainda sob o nome de Palestra Italia, o time paulista venceu por 4 a 2 no antigo campo do Barro Preto, em Belo Horizonte, em jogo válido pela Taça Lineu Prestes. O retrospecto geral aponta 36 vitórias do Palmeiras contra 35 do Cruzeiro, com 29 empates.