Confusão entre reservas do Corinthians e mascote atrasa reinício do jogo em Criciúma

Uma cena no mínimo inusitada marcou o duelo entre Criciúma e Corinthians neste sábado, no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Brasileirão. Uma briga entre os reservas do Timão e o mascote do Tigre durante o intervalo da partida atrasou o reinício do segundo tempo em Santa Catarina.

Tudo começou com uma confusão entre torcedores do Corinthians, na arquibancada visitante. Os policiais, portanto, precisaram agir e tentaram conter os ânimos.

No entanto, os jogadores do Timão que estavam no banco de reservas reclamaram da forma agressiva que, de acordo com eles, a Polícia estava agindo. Eles tentaram apartar o conflito e pediram aos policiais que parassem de atingir os corintianos com cassetetes.

Os ânimos pareciam contidos, mas o mascote do Criciúma deu início à uma nova confusão. Ele teria provocado parte dos atletas do Corinthians, que não gostaram e partiram para cima.

(Foto: Reprodução/Premiere)

Segundo a transmissão do jogo, o mascote, o gandula e também o fotógrafo da equipe catarinense foram expulsos. O episódio atrasou o reinício da partida em cerca de sete minutos.

O Corinthians, já livre do rebaixamento, tenta se aproximar do G8 e mira uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. Do outro lado, o Criciúma trava árdua luta contra a queda à Série B e visa deixar o Z4.