Botafogo tenta alcançar feito que não acontece na Libertadores há 15 anos

O Botafogo busca conquistar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Caso o título venha, a equipe carioca irá alcançar um feito que não acontece no torneio há 15 anos.

Desde 2009 uma equipe não é campeã da Libertadores entrando na fase preliminar. O último e o único time que conquistou tal marca foi o Estudiantes, da Argentina, campeão da competição naquela temporada. O clube disputou apenas duas partidas na etapa que antecede a fase de grupos e venceu o Cruzeiro na final.

O Botafogo, por sua vez, jogou quatro jogos na fase preliminar da Libertadores. O Glorioso passou pelo Aurora, da Bolívia, na segunda rodada da etapa, e despachou o RB Bragantino na terceira e última rodada para se classificar à fase de grupos.

A TODO VAPOR! ?? O Botafogo segue firme sua preparação para a grande final da Libertadores e realizou treinamento no Mapuche Country Club! PARA CIMA, MEU GLORIOSO! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7cL0s9lNWJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 28, 2024

O time do técnico Artur Jorge garantiu vaga no Grupo D do torneio, ao lado de Junior Barranquilla, da Colômbia, LDU, do Equador, e Universitario, do Peru. A equipe carioca somou três vitórias, um empate e duas derrotas e se classificou para o mata-mata na segunda posição, com 10 pontos.

Nas oitavas de final, o Botafogo eliminou o tricampeão da América Palmeiras, após vitória no jogo de ida e empate na volta. Na etapa seguinte, foi a vez de eliminar o São Paulo - outro tricampeão - nos pênaltis, depois de empate no placar agregado. Por fim, a equipe carioca passou pelo pentacampeão Peñarol, do Uruguai, com uma goleada de 5 a 0 na ida, e revés de 3 a 1 na volta.

A decisão entre Botafogo e Atlético-MG acontece neste sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).