Battaglia pede desculpas à torcida do Atlético-MG após vice da Libertadores

O Atlético-MG perdeu por 3 a 1 para o Botafogo na final da Libertadores, neste sábado, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O zagueiro Rodrigo Battaglia lamentou o revés e pediu desculpas à torcida do Galo.

"Não tenho muitas palavras, é um dia duríssimo. Lutamos até o final, mas não conseguimos. Tivemos chances claras no segundo tempo, mas não convertemos. Muito duro", disse o argentino à Conmebol.

"A gente não soube aproveitar um jogador a mais. Quero pedir desculpas e agradecer todo público. Vieram para a Argentina para nos apoiar. É um dia muito difícil, muito dura essa derrota", completou à TV Globo.

O Atlético-MG volta as suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O clube visita o Vasco na próxima quarta-feira, pela 37ª rodada. A bola rola no gramado do São Januário a partir das 19 horas (de Brasília).