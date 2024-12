Atlético-MG e Botafogo fazem a grande final da Libertadores

A grande final da Copa Libertadores é brasileira e acontece neste sábado. Atlético-MG e Botafogo decidem o título a partir das 17h(de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. O Galo, campeão em 2013, busca a segunda conquista de sua história. Já o Glorioso luta por um caneco inédito.

Nas semifinais, os dois times atropelaram seus rivais. O Botafogo até perdeu de 3 a 1 para o Peñarol no Uruguai, mas com um time misto, pois goleou no Rio de Janeiro por 5 a 0. O Galo fez 3 a 0 no River Plate em Minas Gerais e administrou o empate sem gols neste mesmo Monumental de Núñez.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, sabe que o equilíbrio emocional pode pesar nesta partida.

" É um jogo que vai exigir o máximo de cada um. Onde vamos precisar potencializar aquilo que temos de melhor. A experiência e a maturidade logicamente vão pesar muito neste momento da competição e precisamos usar tudo o que temos", disse Artur Jorge.

Também esperando um jogo emocional, Gabriel Milito, comandante do Galo, quer ver seu time neutralizando o Botafogo.

- Estamos falando de um time forte ofensivamente e vamos precisar neutralizar este aspecto do jogo deles, fazendo com que a nossa parte ofensiva se mostre também eficiente. É uma final. Chegar é importante, agora queremos ganhar - disse Milito.

O Botafogo está definido para esta partida. O grande desfalque é o zagueiro angolano Bastos, que fica de fora por causa de lesão na coxa esquerda. Adryelson vai ser o substituto.

Pelo lado do Galo, o desfalque fica por conta do meia Zaracho, com lesão também na coxa esquerda e oficialmente vetado pelo departamento médico. Mas o treinador não quis antecipar o substituto.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG-BRA X BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)



Data: 30 de novembro de 2024 (Sábado)



Horário: 17h(de Brasília)



Árbitro: Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)



VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson



Técnico: Gabriel Milito

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge