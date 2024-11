Corinthians resolve pendências com Balbuena e está livre de transfer ban

O Corinthians informou, na noite desta sexta-feira, que acertou as pendências que tinha com Fabián Balbuena, ex-zagueiro do clube. Com isso, o Timão está livre do transfer ban imposto pela Fifa, podendo registrar novos jogadores normalmente.

O zagueiro paraguaio já defendeu a camisa do Corinthians em duas oportunidades: de 2016 a 2018 e de 2022 a 2023. Após o fim da segunda passagem, Balbuena cobrou na Justiça valores referentes a direitos de imagem.

Em outubro de 2024, a Fifa impôs um transfer ban ao Timão , proibindo o clube de contratar novos atletas por três janelas de transferências ou até o pagamento da dívida. Sendo assim, o Alvinegro poderá reforçar seu elenco na janela de início de temporada.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, através de seus departamentos jurídico e financeiro, concluiu todas as obrigações com o zagueiro Fabián Balbuena, que teve sua segunda passagem no clube no ano de 2023. Com isso, o Comitê Disciplinar da Fifa encerrou o transfer ban imposto ao clube, que agora pode registrar normalmente novos jogadores", comunicou o Corinthians.

Pelo Alvinegro, Balbuena conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018). Após ser vendido para a Europa, o paraguaio retornou ao clube em 2022, emprestado pelo Dínamo de Moscou, e ficou até julho de 2023. O zagueiro disputou mais de 160 partidas com a camisa do Corinthians, tendo marcado 15 gols.