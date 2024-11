Vasco abre venda de ingressos para último jogo do ano em São Januário nesta sexta-feira

O Vasco iniciará, nesta sexta-feira (29), a venda dos ingressos para o último jogo do ano em São Januário, contra o Atlético-MG, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília).

A abertura da comercialização será às 10h desta sexta-feira, primeiramente para sócios-torcedores. O público geral terá acesso às entradas a partir de segunda-feira (2), às 10h. As vendas serão realizadas até às 19h45 do dia da partida.

?? O último jogo em São Januário de 2024! Informações sobre os ingressos para VASCO x Atlético-MG ??https://t.co/rJIeBwv8f4 ? Abertura da venda dos ingressos: 29/11, às 10h.#VascoDaGama pic.twitter.com/wLYnRQTghr ? Sócio Gigante (@sociogigante) November 29, 2024

Os Sócios Gigante poderão comprar os ingressos no site sociogigante.com/ingressos, enquanto os Sócios Estatutário utilizarão o site sociovasco.com.br. Para o público geral, a aquisição deverá ser realizado pelo vasco.eleventickets.com.

Para este confronto, o valor dos bilhetes varia entre R$ 20 e R$ 140. Haverá gratuitade para menores de 12 anos, idosos e pessoas com deficiência.

Em 11º lugar, com 43 pontos, o Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2025. Atualmente, o Cruzeiro, com 48 unidades, abre o G7 do Brasileirão. No torneio, o Cruzmaltino ainda enfrenta Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa) e Cuiabá (fora).

Veja os horários de compra e os valores dos ingressos para Vasco x Atlético-MG:

Horários

29/11, às 10h - Estatutário e Dinamite Eterno



29/11, às 11h - Gigante cinco estrelas



29/11, às 12h- Gigante quatro estrelas



29/11, às 13h - Gigante três estrelas



29/11, às 14h - Norte a Sul e Gigantes duas estrelas



29/11, às 15h - Camisas Negras e Coração Infantil



02/12, às 10h - Público geral e Visitante

Valores

Estatutário



Arquibancada: R$ 40 | VIP: R$ 55 | Social: R$ 70

Dinamite Eterno



Arquibancada: Check-in | VIP: Check-in | Social: Check-in

Gigante cinco estrelas



Arquibancada: R$ 20 | VIP: R$ 27,50 | Social: R$ 35

Gigante quatro estrelas



Arquibancada: R$ 24 | VIP: R$ 33 | Social: R$ 42

Gigante três estrelas



Arquibancada: R$ 28 | VIP: R$ 38,50 | Social: R$ 49

Gigante duas estrelas



Arquibancada: R$ 32 | VIP: R$ 44 | Social: R$ 56

Norte a Sul



Arquibancada: R$ 40 | VIP: R$ 55 | Social: R$ 70

Camisas Negras



Arquibancada: R$ 56 | VIP: R$ 77 | Social: R$ 98

Público Geral



Arquibancada: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)



VIP: R$ 110 (inteira) | R$ 55 (meia)



Social: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia)

Visitante



Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40