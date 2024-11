Santos acerta bases com Luís Castro, mas demora em resposta freia otimismo

O Santos já tem acertado bases salariais e tempo de contrato com o técnico Luís Castro, mas a demora do português em dar uma resposta definitiva diminui o otimismo do Peixe.

O que aconteceu

Nas tratativas entre a diretoria do Peixe e o representante do técnico, ficou alinhado um contrato até o fim de 2026 e o valor que ele e sua comissão técnica receberiam: cerca de R$ 2 milhões por mês. Castro, inclusive, aceitou reduzir a pedida salarial.

Antônio Teixeira, empresário de Castro, esteve em Santos nesta semana para conhecer a estrutura do clube. Ao final das reuniões, o clima foi de otimismo por um acordo e que era 'questão de tempo' para ser oficializado.

A demora em obter uma resposta do técnico, porém, tem diminuído o otimismo no Santos. Luís Castro não tem pressa e deve ter uma definição apenas em dezembro, algo que deixa aflita a diretoria do Peixe.

O Santos apresentou intenções futuras de crescimento do clube a Luís Castro que, por sua vez, teria insistido em ter um planejamento mais concreto. Apesar disso, ambas as partes entendem que há a necessidade de chegada de reforços e investimentos.

O Santos ainda trata Luís Castro como plano A, B e C do Santos, mas já começa a olhar para outras opções no mercado. O alvinegro, no entanto, ainda aguarda um parecer do profissional e seu estafe. O Vasco também surgiu como interessado e sondou o técnico nesta semana.