Presidente do Corinthians, Augusto Melo se diz tranquilo com chance de impeachment e reafirma inocência

O presidente do Corinthians Augusto Melo passará nas próximas semanas por um processo de impeachment, orquestrado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior. Por questões de segurança, a votação que decidiria o afastamento ou não do mandatário alvinegro foi adiada desta quinta para a próxima segunda-feira.

Entretanto, Augusto Melo se disse tranquilo com a abertura do possível impeachment, que por ele poderia começar sua votação já nesta quinta-feira.

"Estou muito tranquilo, inclusive gostaria que fosse nesta quinta. É até prejuízo para o nosso clube social a remarcação, já que tinham eventos marcados e que tiveram que ser desmarcados. Nesta quarta recebi o comando da polícia para o adiamento. Já que armaram tudo isso, vamos acabar com isso logo. Sabemos que não tem embasamento, não tem legitimidade", argumentou o mandatário do Timão, em entrevista ao jornalista André Henning, da TNT Sports Brasil.

Em seguida, Augusto Melo se defendeu das acusações impostas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, que acusa o dirigente de "gestão temerária" no caso da ex-patrocinadora do clube, a VaideBet.

"Não existe gestão temerária. Por exemplo, tenho um cartão corporativo de mil reais e não gastei um real. Eles já pediram meu extrato bancário, sendo que não são nem o órgão responsável para isso. Foi feita uma reunião fechada, com o presidente da comissão, criada pelo presidente do Conselho (Romeu Tuma), falando o que ele achava sobre o assunto, sem provas. Existem documentos, troca de e-mails com o jurídico, com o financeiro. Temos documentos de tudo, vamos pedir uma reunião com o Cori. Não existe gestão temerária", explicou Augusto.

Por fim, o mandatário reafirmou sua confiança nos conselheiros do clube social do Timão, que poderão decidir o futuro de Augusto à frente do Corinthians.

"Estou confortável que não terá impeachment. Eu falava na minha campanha, tínhamos que trazer a responsabilidade de volta para os conselheiros. Aqui eles são sérios, trabalham para o bem do Corinthians. Todos eles estão vendo o trabalho que estamos fazendo à frente do Corinthians e irão levar isso em consideração", finalizou Augusto Melo.