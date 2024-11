'Tinha que ser aqui': como capitão agitou vestiário em Palmeiras x Botafogo

O volante Marlon Freitas fez um discurso inflamado antes da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Marlon Freitas falou em "propósito". O volante, que foi o capitão da equipe carioca na partida, citou o fato do jogo contra o concorrente direto pelo título acontecer na reta final da competição e no Allianz Parque. O vídeo foi divulgado pelo Botafogo.

Vai dar tudo certo. Aqui tem trabalhador para caralho, somos um grupo humilde para caramba, trabalhamos muito e vamos conseguir. Não para. Não desista. Não existe essa palavra entre nós. Nós vamos conseguir. Haja o que houve, venha quem vier [...] Tudo tem um propósito, acredito muito nisso. Tinha que ser aqui, cara. Vai ser aqui, mano. Tinha que ser contra eles, nessa circunstância. Foi assim com esse grupo o tempo todo, caralho. Sempre duvidaram de nós, pô. Ninguém acreditava em nós. Mas chegamos aqui sabe como? Porque eu acreditei em você e você acreditou nele. A gente se abraçou! Esse cara tinha que estar aqui. Tinha que ser assim. Marlon Freitas, antes de Palmeiras x Botafogo

O jogo no Allianz, além de decisivo, tinha clima de 'revanche'. No ano passado, o Botafogo era líder do campeonato e vencia o Palmeiras por 3 a 0 no Nilton Santos, pela 31ª rodada, mas levou a virada e viu o rival assumir a ponta e, posteriormente, vencer o campeonato.

O cenário foi diferente neste ano. O Botafogo chegou ao Allianz atrás do Palmeiras na tabela, mas bateu o rival por 3 a 1 e tomou a ponta faltando apenas mais duas rodadas para o fim do Brasileirão.

A rivalidade entre os clubes cresceu, também, pelos bastidores quentes. John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, trocaram farpas ao longo do último ano.