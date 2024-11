Gabi, no vôlei, e Lorena, no futebol, estão estão entre as vencedoras do Prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) começou a divulgar os vencedores do prêmio Melhor da Modalidade nesta quinta-feira. Os premiados irão receber seus troféus no dia 11 de dezembro, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), no Vivo Rio.

No vôlei, é a terceira vez seguida que o prêmio é entregue a Gabi, grande protagonista da modalidade no ciclo olímpico encerrado em Paris 2024. A ponteira da seleção feminina ganhou o PBO em 2022, 2023 e agora em 2024. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi a terceira maior pontuadora do torneio e ajudou o Brasil a ganhar a medalha de bronze.

No futebol, a premiada é Lorena, goleira do Grêmio que foi a melhor em campo nas três vitórias da Seleção feminina nos Jogos Olímpicos, incluindo as duas partidas de mata-mata que levaram o Brasil até a prata em Paris. É a segunda vez seguida que o prêmio do futebol é entregue a uma mulher.

Aos 41 anos, Marcelinho Huertas foi o escolhido como melhor do ano no basquete, após ser decisivo no Pré-Olímpico e jogar sua terceira edição de Jogos Olímpicos. Na temporada, o armador se tornou o maior assistente da história do Campeonato Espanhol, tido como o segundo mais forte campeonato nacional do basquete masculino mundial.

No handebol, a escolhida também é uma estrela internacional: Bruna de Paula, líder da Seleção feminina que disputou os Jogos de Paris. Na temporada, ela ajudou o Gyori, da Hungria, a vencer a Liga dos Campeões. Agora, fatura o tetra consecutivo no PBO.

Também olímpica, a maranhense Thalia Costa é a vencedora no rugby sevens, que mantém uma tradição: desde 2015, todas as escolhas são inéditas e mulheres. A lista tem Paula Ishibashi (2015), Beatriz Futuro (2016), Rachel Kochhann (2017), Bianca Silva (2018), Rafaela Zanellato (2019), Isa Cerullo (2021), Luiza Campos (2022), Rafaela Conti (2023) e agora Thalia.

Fora dos Jogos Olímpicos Paris 2024, polo aquático, hóquei sobre a grama e basquete 3×3 tiveram novos nomes escolhidos como melhores do ano. No hóquei sobre a grama, o eleito foi Lucas Varela, da Seleção sub-21 e do Rio Hockey. No polo aquático, o prêmio vai para Gabriel Sojo, do Sesi Ribeirão, enquanto a melhor do ano no basquete 3×3 foi Luana Batista de Souza, que jogou a LBF pelo Sampaio Basquete.

Até este domingo também serão conhecidos os demais vencedores por modalidades e os finalistas do Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida. O processo para a escolha dos indicados como melhores das modalidades envolveu um colégio eleitoral formado por dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, ex-atletas e personalidades do esporte.

Confira os vencedores do PBO 2024 nos esportes coletivos:

Basquete 3×3: Luana Batista

Basquete 5×5: Marcelinho Huertas

Futebol: Lorena

Handebol: Bruna de Paula

Hóquei Sobre a Grama: Lucas Varela

Polo Aquático: Gabriel Sojo

Rugby Sevens: Thalia Costa

Vôlei: Gabi Guimarães.