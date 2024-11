Corinthians domina seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians dominou a seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta quinta-feira. O Timão teve quatro jogadores na escalação, que ainda contou com a presença de representantes de outros seis times.

O Corinthians venceu o Vasco, no último domingo, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Autores dos gols da equipe da casa, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Rodrigo Garro entraram na seleção. Além deles, os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu também foram selecionados.

Ramón Díaz ainda foi escolhido como o melhor treinador da rodada.

Você votou e escolheu a #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 35! ?? pic.twitter.com/xNgqrpyVI3 ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) November 28, 2024

Também no domingo, o Internacional goleou o RB Bragantino, por 4 a 1, no Beira-Rio, e teve dois jogadores entre os melhores da rodada. O meia Alan Patrick e o atacante Wesley balançaram as redes e garantiram vaga na seleção.

Outros cinco times ainda tiveram representantes. O goleiro Fábio (Fluminense), o zagueiro Rodrigo Fagundes (Criciúma), os volantes Lucas Romero (Cruzeiro) e Jadson (Juventude) e o atacante Martin Braithwaite (Grêmio) completam a escalação dos melhores da rodada.

Confira a seleção completa da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: Fábio (Fluminense)



Laterais: Matheuzinho (Corinthians) e Matheus Bidu (Corinthians)



Zagueiros: Gustavo Henrique (Corinthians) e Rodrigo Fagundes (Criciúma)



Meias: Lucas Romero (Cruzeiro), Jadson (Juventude), Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional)



Atacantes: Wesley (Internacional) e Martin Braithwaite (Grêmio)



Técnico: Ramón Díaz (Corinthians).