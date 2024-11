Welington volta a treinar com o grupo, mas Calleri ainda é baixa no São Paulo

O São Paulo segue se preparando para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Luis Zubeldía comandou mais uma atividade e deve ganhar um retorno importante para o compromisso no Sul.

Welington, desfalque do São Paulo há cinco jogos, voltou a trabalhar sem restrições com o elenco no CT da Barra Funda e tem boas chances de ficar à disposição para o duelo com o Grêmio neste final de semana.

Calleri, por sua vez, vem realizando trabalhos específicos no campo, ainda se recuperando de dores na coxa esquerda. A tendência é que o camisa 9 fique de fora da partida contra o Grêmio, a não ser que apresente uma evolução rápida nos próximos dias.

O mesmo vale para Liziero. Com dores no tornozelo direito, o volante revelado em Cotia tem sido preservado pela comissão técnica e deve seguir sendo baixa nesta reta final de temporada.

O treino

Após aquecimento com um circuito de exercícios de mobilidade, velocidade e fundamentos técnicos, os jogadores foram divididos em três times que intercalavam as atividades.

Enquanto dois times se enfrentavam em um campo reduzido, a equipe restante participava de um trabalho de cruzamentos e finalizações.

Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda sonha com a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, após confirmar sua presença ao menos na fase preliminar do torneio. Caso o Botafogo seja campeão continental no próximo sábado, o Tricolor automaticamente alcançará o objetivo, podendo entrar em campo contra o Grêmio, domingo, com a sua vida resolvida no Brasileirão.