Diretor da CBF: 'Quem quer o fim dos Estaduais está redondamente enganado'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O diretor de competições da CBF, Julio Avellar, defendeu a manutenção dos Estaduais no futebol brasileiro.

O que aconteceu

Julio Avellar entende que o fim dos Estaduais não é o caminho para um calendário melhor no Brasil.

Avellar destacou a importância dos Estaduais financeiramente e também na formação de novos jogadores ano após ano para o país.

O diretor explicou as dificuldades de montar o calendário no CBF Summit, evento de debate de gestão de futebol que ocorreu em São Paulo na terça-feira (26).

A CBF ajustou o calendário deste ano reduzindo o tempo dos estaduais. Eles acabaram no dia 26 de março, e o diretor pontuou na sua apresentação que existe um plano a longo prazo para diminuir ainda mais esse período.

A CBF quer manter os estaduais, mas com menos tempo para diminuir a interferência no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.