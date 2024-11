Com final no Pacaembu, ingressos gratuitos da Brasil Ladies Cup já estão disponíveis para reserva

A quarta edição da Brasil Ladies Cup terá início em dezembro na cidade de São Paulo. Com ingressos 100% gratuitos, a competição acontece entre os dias 15 e 22.

Para a edição de 2024, oito equipes foram divididas em dois grupos. Avaí/Kindermann, Seleção do Paraguai, Bahia e Pumas, do México, formam o grupo A, enquanto River Plate, Athletico-PR, Grêmio e Sport estão no grupo B. A melhor equipe de cada chave avança para a final, em jogo único.

"A Brasil Ladies Cup é um grande exemplo da força que o futebol feminino tem conquistado em nosso país e como o crescimento da modalidade tem gerado resultados expressivos. Oferecer jogos gratuitos e reunir grandes equipes, nacionais e internacionais, faz parte da democratização do acesso ao esporte e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento e a visibilidade da categoria", disse Fábio Wolff, membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup.

A competição acontece durante a pausa para a data FIFA, facilitando a presença de equipes de grande expressão no âmbito nacional e internacional. Fora de campo, o evento reforça seu compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino. Durante a semana, serão promovidas palestras, workshops e clínicas esportivas voltadas para o incentivo à modalidade no país.

A primeira fase da competição será disputada no Canindé, com a final confirmada para o Pacaembu. Os ingressos serão gratuitos em todas as partidas, estando disponíveis no site Total Ticket.