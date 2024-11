Botafogo foi poderoso contra Palmeiras, diz Casão: 'Colocou a mão na taça'

O Botafogo "colocou a mão na taça" do Brasileirão com a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (27).

O Botafogo colocou a mão na taça ontem. E colocou a mão na taça com imposição — foi poderoso. Pegou a taça e falou assim: vai ficar comigo.

O Botafogo é uma equipe fortíssima.

Casagrande

Para o colunista, o Fogão não pode vacilar contra o Inter no Beira-Rio, mas sai fortalecido emocionalmente do confronto direto pelo título.

Agora, faltam dois jogos. O Botafogo joga contra o Internacional, que é o time que melhor joga futebol no segundo turno do campeonato. Não é uma coisa simples.

Vai ter que se esforçar bastante ainda para poder ser campeão brasileiro. Mas o lado emocional está totalmente favorável.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra