Artur Jorge diz que Botafogo acabou com dúvidas e 'pede' pressão da torcida

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, afirmou que a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 nesta terça-feira (26) serviu para acabar com as dúvidas de quem questionava a parte mental da equipe.

Importante até porque tivemos um adversário que nos foi fazendo uma perseguição desde algumas rodadas com grande eficácia, foi ganhando os seus jogos, portanto, animicamente estava também muito forte, era uma equipe que nós sabíamos que ia ter hoje não só na sua qualidade do jogo. Demonstramos para todos, para quem duvidava, para quem achava que era apenas e só uma forma de nos protegermos, a capacidade e a atitude mental dessa equipe.

A forma como hoje se comportou, disputou o jogo, abordou o jogo, fez tudo para fazer as coisas e deu uma resposta de coisas bem feitas. Para quem tinha dúvidas, creio que as dúvidas acabaram. Mas nada ganho, nada está feito. Volto a dizer, foi um passo importante para nós. Podemos pensar que sábado temos mais um jogo tremendo [final da Libertadores] para que, depois do São Paulo [última rodada do Brasileirão], podermos finalizar um desejado título que estamos nesta altura em este campeonato com vantagem, mas temos muito caminho pela frente ainda para fazer bem feito para fazer. Artur Jorge, em entrevista coletiva

O treinador do Botafogo disse que não sente nenhuma pressão pela conquista dos títulos do Brasileiro e da Libertadores e, sim, que desfruta do momento. Ele, no entanto, pediu que os torcedores continuem 'pressionando' para que não haja relaxamento.

Não, eu não estou com pressão nenhuma, confesso. Não estou com pressão nenhuma. Estou a desfrutar apenas do momento. Estou a poder viver uma aventura que tem sido extraordinária. Eu percebo aquilo que é a ansiedade do torcedor. Aquilo que estão há muitos anos à espera de ganhar um grande título, mas nesta altura não podem aliviar a pressão.

Têm que continuar porque nós temos sábado mais um troféu para disputar. Coisa inédita no nosso clube. E depois temos os seis pontos para disputar, sendo que quatro bastam, mas não dá para descansar. Portanto ainda não é o momento de relaxar. Temos que estar serenos no trabalho, confiantes no trabalho que esta equipe pode fazer. Hoje, acho que é uma prova disso mesmo. Acho que vemos e pusemos muita coisa no seu lugar, mas nos falta ainda. Portanto, até concretizar e até termos as coisas terminadas, temos sempre de estar alerta e alerta no sentido de dar o nosso melhor. Não podemos levantar os pés do chão porque há de fato troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos.

O que mais ele disse?

Vitória para a torcida: "Uma vitória que eu quero dedicar à nossa torcida porque acho que merecia isto. Merecia exatamente poder desfrutar deste momento depois de algumas dúvidas, provavelmente. Hoje demonstramos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar e portanto hoje foi uma resposta tremenda de uma equipa que se comportou a um nível muito, muito alto."

Sem surpresa: "Em termos de jogo, demonstra muito aquilo, que é a qualidade desta equipe, não só em termos de jogo jogado, mas também da capacidade e, acima de tudo, da meta que tem. Tem aqui, tem uma meta muito bem definida e onde nós não, não nos desviamos do caminho com aquilo que acabam por ser avaliações de fora, que faz parte também no futebol, faz parte no jogo, mas nós sabemos bem aquilo que estamos a fazer, sabemos aquilo que é o nosso caminho, portanto, não temos dúvidas nenhumas, portanto, não foi surpresa para mim aquilo que nós hoje aqui fizemos, fizemos aquilo que temos feito."

Não foi o jogo decisivo: "Queremos hoje poder assimilar tudo aquilo que conseguimos aqui fazer, assimilar e desfrutar deste momento, porque temos também que o festejar, temos que poder estar contentes com aquilo que fizemos, sabendo, como eu disse também, que era um jogo importante para o título, não era decisivo. Faltam seis pontos ainda para disputar.

O jogo: "A lição que eu levo aqui é que de fato o espetáculo vai bem quando tem duas equipes que querem ganhar. Nós dois tivemos aqui um bom jogo de futebol, duas equipes muito boas, que procuraram vencer o jogo, que deram o seu melhor, que tiveram sempre uma alta intensidade, com um objetivo claro de cada uma delas vencer. Fomos muito competentes naquilo que fizemos. Volto a dizer que trabalhamos e fizemos um jogo muito sério, de grande compromisso. Tivemos alguma dificuldade em ajustar naquilo que era o nosso encaixe no meio de campo, mas depois disso tivemos o jogo controlado, tivemos o jogo em que fomos dominantes, hoje tivemos o jogo em que soubemos também aproveitar os espaços que tivemos, muito daquilo que é também uma identidade muito própria nossa, e defendemos muitíssimo."

Bastos: "A questão do Bastos nós vamos ter que avaliar amanhã, ele sentiu algum desconforto na parte posterior da coxa, vamos amanhã avaliar para poder perceber, sendo que temos estes quatro dias para tentar perceber ou não se podemos contar com ele, vamos esperar".