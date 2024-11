Torcida do Botafogo faz Rio ter escassez de pesos argentinos antes da final

Do UOL, no Rio de Janeiro

O torcedor do Botafogo que deixou para comprar pesos argentinos em cima da hora está tendo bastante dificuldade de encontrá-los no Rio de Janeiro. As casas de câmbio cariocas estão com escassez da moeda e muitas não têm previsão de reposição para os dias que antecedem a final da Libertadores, que ocorre neste sábado (30), em Buenos Aires (ARG), contra o Atlético-MG.

O que aconteceu

O UOL consultou agências de várias regiões do Rio. Foram duas no Barra Shopping (Zona Oeste), duas no Norte Shopping (Zona Norte), duas na Zona Sul, uma no Centro, uma em Niterói (RJ) e uma no aeroporto do Galeão. As visitas foram feitas da última sexta-feira (22) até esta segunda (25). Nenhuma tinha peso argentino.

Todas as casas de câmbio foram unânimes em colocar como justificativa o "efeito Botafogo". Algumas chegaram a brincar com a situação.

"A torcida do Botafogo está com dinheiro (risos). Eles compraram tudo e, quando aparece peso de novo, eles já levam", disse a funcionária de uma das casas do Barra Shopping.

Algumas ainda tentam uma reposição para os dias que antecedem a final. A estratégia tem sido solicitar a moeda de agências parceiras de outros estados, principalmente São Paulo.

"Estamos tentando repor para esta terça (26). Fizemos um pedido para São Paulo, mas aqui na praça (Rio de Janeiro) está realmente em falta", declarou a funcionária de uma das casas do Norte Shopping.

Opção tem sido levar dólar

A opção para quem não comprou peso antecipadamente tem sido levar dólar para Buenos Aires. A moeda americana é aceita em muitos estabelecimentos, mas o mais seguro é trocar por pesos na capital argentina. Os cartões internacionais são outra alternativa para pagamentos sem o dinheiro em espécie.

Torcedores que vão para a final também têm trocado informações em uma corrente solidária. Grupos de WhatsApp foram formados onde compartilham dicas e sugestões de câmbio, transporte e turismo.

A ArgenFogo, por exemplo, tem prestado este serviço de ajuda. Trata-se de uma torcida formada por botafoguenses que moram em Buenos Aires.

Pouco mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a decisão da Libertadores. A Conmebol tem uma estimativa de público de 70 a 75 mil pessoas no Monumental de Núñez. Os botafoguenses já esgotaram seus setores exclusivos.