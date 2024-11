Santos não completa uma temporada com apenas um técnico desde 2019

O Santos chegou perto, mas não conseguiu voltar a ficar uma temporada inteira com apenas um técnico. A última vez que isso aconteceu foi em 2019.

Na época, o Peixe tinha Jorge Sampaoli no banco de reservas. O argentino foi anunciado ainda no final de 2018 e ficou no clube até 9 de dezembro de 2019. Ao todo, foram 64 partidas, com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. O time foi vice-campeão brasileiro.

Desde então, muitos técnicos passaram pela Vila Belmiro. Em 2020, Jesualdo Ferreira começou e Cuca terminou. Em 2021 foram quatro: Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille. Marcelo Fernandes ainda dirigiu a equipe de forma interina em duas oportunidades.

Na temporada seguinte, Fabián Bustos e Lisca foram contratados, mas não se firmaram. Ao longo de 2022, Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro foram utilizados de interinos.

Em 2023, ano da queda para a Série B, o Peixe começou com Odair Hellmann, passou para Paulo Turra, mudou para Diego Aguirre e terminou a temporada com Marcelo Fernandes.

Já em 2024, Marcelo Teixeira assumiu a presidência e apostou em Fábio Carille. O técnico levou o time ao vice do Campeonato Paulista e parecia que ficaria o ano inteiro, mas foi demitido às vésperas do último embate da temporada.

Apesar do título da Série B e do acesso, o comandante foi muito criticado por torcedores. Ele foi xingado na Vila Viva Sorte. Assim, a diretoria achou melhor interromper o trabalho e usar Leandro Zago como interino na derrota de 2 a 1 para o Sport, no último domingo.

Agora, o Alvinegro Praiano procura por um novo treinador, que tenta repetir o feito de Jorge Sampaoli. O argentino, aliás, foi cogitado, mas acertou com o Rennes, da França.

Em 2025, o Santos estará de volta à elite do futebol brasileiro e também disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.