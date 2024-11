Saiba o que o São Paulo precisa fazer para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

No último sábado, após o empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores. No entanto, o Tricolor Paulista ainda pode se classificar para a fase de grupos da competição continental.

Para isso, o São Paulo teria que terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, com exceção do Flamengo, já garantido na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição, com 59 pontos.

O Tricolor possui três pontos a menos que o próprio Rubro-Negro, quinto colocado. O Fortaleza, com 64, aparece na quarta colocação, enquanto o Internacional é o terceiro, com 65. Botafogo e Palmeiras dividem a liderança do torneio, mas o time do Morumbi não consegue mais alcançá-los.

Assim, o principal rival do clube paulista por uma vaga na fase de grupos é o Fortaleza, que duela contra o Flamengo nesta terça-feira. O Tricolor torce para um tropeço do Leão do Pici para manter a distância de cinco pontos.

Clube brasileiro com mais títulos internacionais na história, o São Paulo garantiu sua 60ª participação em torneios internacionais oficiais ao obter a vaga na CONMEBOL Libertadores de 2025. O Tricolor disputará pelo 23º ano consecutivo uma competição internacional, o que... pic.twitter.com/wnPCZIi46R ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 24, 2024

Restam três jogos para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, ou seja, nove pontos estão em jogo. Em um cenário que Fortaleza perca para o Flamengo, o São Paulo teria que vencer seus próximos dois jogos e torcer para duas novas derrotas do Leão do Pici. Nessa situação, o Tricolor chegaria na última rodada com 65 pontos, um a mais que o time cearense.

O São Paulo ainda tem pela frente embates contra Grêmio (fora), Juventude (casa) e Botafogo (fora) pelas três últimas rodadas do Brasileirão. Já o Fortaleza, além do Flamengo, joga contra Vitória (fora), Atlético-GO (fora) e Internacional (casa).

Outro meio de classificação seria o Botafogo conquistar a Libertadores contra o Atlético-MG. O título abriria mais uma vaga para a fase de grupos, e caberia ao São Paulo apenas terminar o Brasileirão na sua posição atual.

O Tricolor pega o Grêmio neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada da Série A. A bola a partir das 16h (de Brasília).