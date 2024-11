Atlético-MG x Juventude: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Juventude nesta terça-feira (26), na Arena Independência, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O confronto precisou ser adiantado pela CBF. O motivo é a participação do Atlético-MG na final da Libertadores, no próximo sábado (30).

O Atlético-MG deve ir a campo com time reserva. O Galo está focado no jogo contra o Botafogo, que será realizado em Buenos Aires, pela decisão da Libertadores.

O Juventude luta pela permanência na Série A. A equipe gaúcha vem de empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, em casa, e soma apenas 39 pontos.

A partida será realizada com portões fechados. O Galo segue com a Arena MRV interditada pelo STJD e proibido de contar com torcida em Minas Gerais por causa da confusão após o vice da Copa do Brasil.

Atlético-MG x Juventude -- 36ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 26 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)