Palmeiras vira líder do Brasileiro pela 1ª vez no ano e se inspira em campanha de 2023 para levar o tri

O Palmeiras se inspira em sua própria história para conquistar o tri consecutivo do Brasileiro nesta temporada. No sábado, o Verdão assumiu a liderança da competição, pela primeira vez no ano, ao vencer o Atlético-GO, por 1 a 0, no Antônio Accioly, pela 35ª rodada. Raphael Veiga anotou o único tento do jogo.

A equipe comandada por Abel Ferreira já viveu cenário parecido em 2023. No ano passado, o Verdão chegou a tirar 14 pontos de vantagem do Botafogo para conquistar o Brasileirão. O Alviverde só assumiu a ponta da tabela na 34ª rodada e de lá não saiu mais até a 38ª, quando confirmou o título no empate com o Cruzeiro.

Para chegar à liderança, o Palmeiras também contou com o tropeço do Glorioso, que ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória, no Nilton Santos. Com esses resultados, ambos os times chegaram a 70 pontos. Contudo, com uma vitória a mais (21) que a equipe carioca, o Verdão ocupa o primeiro lugar.

Agora, Palmeiras e Botafogo farão o confronto direto, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão entra em campo tendo a vantagem de jogar pelo empate para seguir na ponta, enquanto o rival precisa da vitória se quiser voltar à liderança. O Glorioso ainda precisa dividir as forças para a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, que acontece no próximo sábado.

Em 2023, o Verdão foi campeão brasileiro com 70 pontos, mesma pontuação que a equipe tem neste momento. Naquela edição, foram 20 vitórias, dez empates e oito derrotas. Já neste ano, são 21 vitórias, sete empates e sete derrotas.