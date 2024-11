Inter goleia o Bragantino, chega a 16 jogos de invencibilidade e ainda sonha com título brasileiro

O Inter conquistou neste domingo mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Recebendo o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, a equipe comandada por Roger Machado confirmou seu favoritismo, saindo de campo com o triunfo por 4 a 1 e ampliando sua invencibilidade para 16 partidas. Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, Rafael Borré, Wesley e Wanderson. Juninho Capixaba balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Inter chegou aos 65 pontos, ficando a apenas cinco de Palmeiras e Botafogo, que brigam pela liderança, restando somente três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Colorado ainda sonha com um improvável título nacional, o que não acontece desde 1979.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, se complicou ainda mais na sua briga para não ser rebaixado. Estagnado com 37 pontos, a equipe de Bragança Paulista pode terá de torcer por um empate entre Fluminense e Criciúma na próxima terça-feira para que nenhum de seus concorrentes diretos na tabela se distanciem.

O jogo

O Internacional não quis saber de perder tempo. Logo no primeiro minuto Rafael Borré foi derrubado por Juninho Capixaba dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Alan Patrick foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando o Colorado em vantagem.

O Red Bull Bragantino, entretanto, não se abalou e empatou o jogo aos 19 minutos justamente com Juninho Capixaba, que subiu no primeiro pau para completar de cabeça a cobrança de escanteio e estufar as redes.

Só que o Internacional vive grande fase sob o comando do técnico Roger Machado e logo retomou a frente no marcador. Aos 27, Bruno Gomes chegou na linha de fundo e cruzou para trás, encontrando Borré, que dominou e girou batendo, sem chances para o goleiro Cleiton.

No segundo tempo, o Internacional carimbou a trave do Red Bull Bragantino duas vezes. Na primeira, com Enner Valencia, que cabeceou sozinho, dentro da pequena área, após cruzamento na medida de Wesley, mas a sorte não estava ao seu lado. Pouco depois o próprio Wesley finalizou após cortar Pedro Henrique, mas também parou no poste.

Mas, de tanto insistir, o Inter acabou sendo premiado com o terceiro gol aos 40 minutos, quando Wesley se antecipou no primeiro pau e completou de cabeça a cobrança de escanteio, deixando os donos da casa ainda mais confortáveis na partida.

Como se não bastasse, antes do apito final Wesley recebeu de Valencia e cruzou para Gabriel Carvalho finalizar e ver Wanderson desviar a bola antes de ela parar no fundo das redes, fechando a conta no Beira-Rio transformando a elástica vitória em goleada.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 4 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Ricardo Machado Santos (RS)



Assistentes: Marcelo de Lima Henrique (CE) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR FIFA - PR)

Gols: Alan Patrick, aos cinco do 1ºT, Borré, aos 28 do 1ºT, Wesley, aos 40 do 2ºT, Wanderson, aos 42 do 2ºT (Internacional); Juninho Capixaba, aos 20 do 1ºT (Red Bull Bragantino)



Cartões amarelos: Bruno Henrique, Borré (Internacional); Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Fernando (Luis Otávio), Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Wanderson); Wesley e Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Luan Cândido) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Vitinho), Lucas Evangelista e Lincoln (Vitinho Mota); Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Raul) e Vinicinho (Henry Mosquera).



Técnico: Fernando Seabra.