Corinthians escala Romero e Vasco tem Hugo Moura; veja os times

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (24), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, com mudanças no time. O Alvinegro terá Talles Magno e Romero, enquanto o Cruz-Maltino conta com Hugo Moura.

O que aconteceu

O Corinthians tem desfalques de peso para o jogo. A equipe não tem à disposição a dupla Memphis Depay, suspenso, e Yuri Alberto, com uma lesão muscular. Romero e Talles Magno herdaram as vagas na equipe titular.

O Vasco vai ter Hugo Moura no meio de campo. O técnico Rafael Paiva optou pelo jogador para a vaga de Mateus Carvalho, suspenso. O setor ofensivo será formado por Puma, Leandrinho — laterais que vão atuar como pontas — e Vegetti.

Os dois times lutam para chegar à zona de classificação para a Libertadores. Corinthians e Vasco estão colados na tabela — começaram a rodada com 44 e 43 pontos, respectivamente.

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.

O Vasco mandará a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames e Payet; Puma, Leandrinho e Vegetti.