Com vice do Cruzeiro, Diniz tem 2024 com uma taça e algumas frustrações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O vice do Cruzeiro na Copa Sul-Americana se tornou mais um capítulo de uma temporada em que o técnico Fernando Diniz celebrou um título, mas viveu mais frustrações.

Diniz em 2024

O treinador iniciou o ano em alta, mas logo teve a primeira decepção. Campeão da Libertadores do ano passado com o Fluminense, Diniz foi demitido da seleção brasileira no dia 5 de janeiro. À época, ele se dividia entre o comando do time tricolor e a "amarelinha". Foram apenas seis jogos no cargo, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O contrato iria até junho de 2024.

Diniz conquistou outro título inédito no Flu. No fim de fevereiro, o treinador foi campeão da Recopa Sul-Americana e, de quebra, "exorcizou" o fantasma da LDU, do Equador, algoz na Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009. A equipe das Laranjeiras venceu por 2 a 0 no Maracanã, após derrota por 1 a 0 na ida.

Crise e nova demissão. O Fluminense viveu momento bem conturbado no começo do Brasileiro — teve, por exemplo, a pior campanha da história do clube na era dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2006 — e Diniz passou a ser alvo de críticas de torcedores. Em junho, com o time na lanterna, a diretoria tricolor optou pela saída do técnico.

Diniz se emocionou ao falar do adeus ao Tricolor. Ele concedeu uma entrevista coletiva, não segurou as lágrimas e, na ocasião, indicou ainda ter dúvidas sobre o futuro na temporada.

Não sei se vou trabalhar esse ano. Eu preciso descansar um pouco. Estou muito mexido com o que aconteceu. É um sentimento grande de gratidão, pelo Fluminense. E um sentimento grande de tristeza, não queria que terminasse assim. Muita emoção vivida para mim e minha família. Vai ficar marcado, sou assim Fernando Diniz, em coletiva no dia 26/06

O técnico foi anunciado pelo Cruzeiro há pouco mais de dois meses. Diniz foi o escolhido pela Raposa após a demissão de Fernando Seabra, e assinou contrato até o fim do ano que vem.

O Cruzeiro chegou à final da Sul-Americana. O time perdeu a decisão para o Racing, da Argentina, por 3 a 1, e Diniz assumiu a responsabilidade pelo resultado. Até aqui, o treinador tem 11 jogos na Raposa, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.