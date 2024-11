Schick marca três gols, Leverkusen vira sobre o Heidenheim e se mantém no G4 do Campeonato Alemão

Neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen virou sobre o Heidenheim, por 5 a 2, na BayArena. O atacante Patrik Schick foi o destaque, marcando três gols para os mandantes, com Palacios e Xhaka fazendo os outros dois. Honsak e Dorsch marcaram para os visitantes.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen se mantém na quarta posição da tabela, com 20 pontos. Já o Heidenheim fica na parte de baixo, na 15ª posição, com 10 pontos.

Ambas as equipes voltam a campo por torneios europeus. O Leverkusen recebe o Salzburg, na terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Enquanto o Heidenheim enfrenta o Chelsea, em casa, na quinta-feira, às 14h45, pela Liga Conferência.

Pela Bundesliga, o Bayer fará um duelo direto contra o Union Berlin na 12ª rodada, no próximo sábado, às 11h30, na capital alemã. Já o Heidenheim terá um confronto difícil contra o Eintracht Frankfurt, no dia seguinte, às 13h30, na Voith-Arena.

O Heidenheim surpreendeu e abriu 2 a 0 antes dos 25 minutos de jogo. Aos 10, Hincapié perdeu a bola na saída para Pieringer, que entrou na área e tocou para Dorsch marcar. Dez minutos depois, Honsak passou no meio de três defensores e, cara a cara com Hradecky, fez um bonito gol para ampliar.

O Leverkusen, no entanto, não demorou a reagir. Aos 29, Xhaka recebeu de Frimpong na entrada da área e, de primeira, encontrou Palacios, que girou e contou com desvio para descontar.

Dois minutos depois, Palacios deu passe entre os zagueiros para Schick, que ficou cara a cara com o goleiro e deu uma linda cavada para empatar o duelo.

Os mandantes chegaram à virada no segundo tempo. Aos seis, Wirtz levou no fundo e cruzou para Schick marcar seu segundo no jogo.

E o atacante tcheco não parou por aí. Com 25 minutos, o lateral direito Arthur cruzou na medida para Schick fazer seu terceiro gol na partida, abrindo 4 a 2 para o Leverkusen.

Aos 36, Xhaka recebeu de Tella na entrada da área e bateu colocado para marcar um golaço e fechar o placar.

Veja outros resultados deste sábado pelo Campeonato Alemão

Borussia Dortmund 4 x 0 Freiburg



Hoffenheim 4 x 3 RB Leipzig



Stuttgart 2 x 0 Bochum



Wolfsburg 1 x 0 Union Berlin