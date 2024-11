Palmeiras bate o pé e jogo contra Atlético-GO terá duas torcidas

A partida entre Atlético-GO e Palmeiras, que acontece neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly contará com a presença das duas torcidas. O Ministério Público de Goiás (MPGO) voltou atrás na recomendação à CBF e liberou a presença dos torcedores de ambos os times.

O que aconteceu

O Palmeiras não aceitou a recomendação de torcida única e teve uma postura firme para garantir a presença de seu torcedor. O clube acredita que não poderia ser penalizado esportivamente por um crime que aconteceu em uma rodovia. Além disso, O Alviverde entende que a isonomia da competição seria ferida se a CBF acatasse a recomendação do MPGO, já que o Atlético-GO contou com presença de seus torcedores no jogo do primeiro turno, no Allianz Parque.

O MPGO recomendou a realização da partida com apenas torcedores mandantes após análise do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos. Segundo o órgão, há um "altíssimo risco de confronto entre torcedores dos clubes rivais".

A aliança entre a torcida organizada Dragões Atleticanos e a Máfia Azul, do Cruzeiro contribuiu para a decisão do MPGO. Os cruzeirenses foram alvos de uma emboscada da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, no dia 27 de outubro, em confronto que terminou com a morte de José Victor Miranda, torcedor cruzeirense.

A estrutura do Estádio Antônio Accioly também foi uma das causas da recomendação. Segundo a nota, o local "não possui vias de acesso exclusivo e seguro para a torcida visitante".

A Mancha Verde está proibida de entrar apenas em estádios do estado de São Paulo. A organizada pode contar com adereços e torcedores caracterizados em outros estádios ao redor do país.

Palmeiras já havia se posicionado contra a recomendação do MPGO. Na ocasião, o clube afirmou que não mediria esforços para "preservar a isonomia esportiva da competição".