Pai comenta futuro de Neymar: 'Nunca estivemos tão livres para decidir'

Do UOL, em São Paulo

Em meio às especulações de um possível retorno de Neymar ao Santos, o pai do jogador afirmou que o atacante está feliz no Al-Hilal, clube com quem tem contrato até junho de 2025. Neymar pai destacou, porém, que o atacante nunca esteve tão livre para decidir seu futuro.

Eu não tenho plano para o futuro, não, a gente vai se adequando, a gente tem que ver a vontade do Neymar qual vai ser. Queira ou não, a Arábia está deixando ele muito feliz, está muito feliz lá. É um país que o protege, o cerca de carinho. Neymar pai, ao podcast Roundcast

Qual é o maior projeto do Al Hilal? É o Mundial, a coisa mais importante, com todos os clubes, o Al Hilal estará. Eles já têm a maior estrelas que eles poderiam ter para disputar isso, um cara experiente, que joga esse tipo de competição, entendeu? Acredito que por isso eles não abriram mão do segundo ano de contrato.

Mas a gente vai esperar para ver o que vai acontecer, como o Neymar vai se sentir... Ele vai estar livre para decidir, nós nunca estivemos tão livres para decidir. Imagina? Ter um cara com 32 anos, livre na minha mão, é um presente para qualquer empresário.

O que mais Neymar pai falou

Trocas de clubes não foram planejadas: "Você acredita que a gente nunca fez plano? O único plano que a gente fez, e projeto, junto com o Santos, foi chegar no Barcelona. [A ida para] O PSG foi uma coisa maluca, que virou um turbilhão do nada e, quando vimos, estávamos saindo. Al-Hilal também. Foram coisas que foram acontecendo".

'Mercado está esperando ele voltar': "Hoje, o Neymar tem seu contrato até 2025. A gente não sabe de nada, vejo especulações que ficam, a gente começa a se preparar para isso. Eu sei que o mercado está esperando ele voltar, como vai voltar, a gente sabe disso. Mas ele sempre volta melhor do que ele estava, e não vai ser diferente".

Neymar se recupera de uma lesão no tendão na coxa. O atacante se machucou no início deste mês e, segundo o clube saudita, precisa de quatro a seis semanas para se recuperar.