De saída, Gabigol recorda título do Flamengo da Libertadores: 'Eternos'

O dia 23 de novembro é duplamente especial para o Flamengo. Em 1981, a data significou a primeira conquista na Copa Libertadores. O bicampeonato aconteceu em 2019, no mesmo dia. Herói da segunda conquista, com dois gols sobre o River Plate, Gabigol recordou o título rubro-negro em suas redes sociais.

Ídolo do Flamengo e autor do gol que também decidiu o tricampeonato rubro-negro na Libertadores de 2022, Gabigol republicou no X (antigo Twitter) imagens da conquista de 2019.

"E nada apagará!", postou o jogador, relembrando uma publicação de 2019: a foto dele segurando a camisa.

A história foi escrita! pic.twitter.com/Kv5nE5WuW7 -- Gabriel Barbosa (@gabigol) November 24, 2019

Gabigol escreveu seu nome na história rubro-negra e vive os últimos dias de uma relação marcada por gols, títulos e até mesmo momentos conturbados, como a punição por tentativa de fraudar exame antidoping, a foto com a camisa do Corinthians e o recente afastamento. O ídolo anunciou, após a conquista da Copa do Brasil, que não vai ficar no Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano.