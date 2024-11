Bahia x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Bahia recebe o Athletico-PR, na Fonte Nova. O jogo é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Os donos da casa vêm em sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. Com isso, o time, que se encontra com 46 pontos na oitava posição, saiu da briga pela liderança e passou a mirar uma vaga na Libertadores. O técnico Rogério Ceni está pressionado pela torcida, que pede sua saída.

Do outro lado, o Athletico embalou e venceu seus últimos jogos. Com isso, os paranaenses, atualmente na 14ª posição com 40 pontos, se afastaram da degola. A equipe comandada por Lucho González tenta aproveitar a má fase do adversário para ganhar tranquilidade para o restante da temporada.

FICHA TÉCNICA:



BAHIA X ATHLETICO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

BAHIA: Adriel (Marcos Felipe), Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Thaciano e Lucho Rodríguez



Técnico: Rogério Ceni

ATHLETICO: Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; João Cruz, Cuello e Pablo



Técnico: Lucho González