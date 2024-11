André Silva celebra classificação para a Pré-Libertadores, mas diz: "Queremos a vaga direta"

André Silva foi o autor do gol que garantiu a vaga do São Paulo a próxima edição da Copa Libertadores, neste sábado, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Por enquanto, o Tricolor iniciaria as disputas na fase preliminar, mas ainda há a possibilidade de carimbar seu passaporte para a fase de grupos, que segue sendo o objetivo do elenco comandado por Luis Zubeldía.

Passado o empate em 2 a 2 com o Galo, André Silva não escondeu a satisfação por alcançar o primeiro objetivo, mas admitiu que o elenco são-paulino visa terminar a temporada com a certeza de que não disputará a Pré-Libertadores.

"Queria destacar a entrega do nosso time, começamos um pouquinho mal o jogo, depois o time não desistiu, torcida nos empurrou, esteve do nosso lado e conseguimos o empate. Sim, conseguimos colocar o São Paulo na Pré-Libertadores, queremos a vaga direta, depende do resultado da final [da Libertadores]", disse André Silva ao Premiere.

Para o São Paulo se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores será preciso que o Botafogo se sagre campeão do torneio no próximo sábado, contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina. Desta forma, abriria mais uma vaga no torneio continental via Campeonato Brasileiro, e o Tricolor seria o beneficiado.

Outra alternativa seria o São Paulo ultrapassar o Internacional na tabela, assumindo o quinto lugar, porém, pelo ótimo momento vivido pela equipe colorada, é pouco provável que isso aconteça. Desta forma, hoje, o Tricolor depende do título do Botafogo para evitar a tão temida Pré-Libertadores.

Apesar da vaga conquistada, o atacante são-paulino reconheceu a queda de desempenho que o time teve na etapa complementar, sendo incapaz de virar a partida após sofrer dois gols e reagir na segunda metade do primeiro tempo.

"Destacar isso e também destacar que terminamos o primeiro tempo muito bem, com o time pressionando, querendo o terceiro gol. No segundo tempo ficamos um pouco mais baixos, seguramos bem para tentar sair no contra-ataque e definir o jogo, não conseguimos, mas o empate também vem bem para nós", completou.