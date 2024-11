Rodrigo Ferreira completa um mês sem ser relacionado no Santos e mira chance com interino

Contratado em março, Rodrigo Ferreira vive uma fase ruim no Santos. O lateral direito perdeu muito espaço e completa, nesta sexta-feira, um mês sem nem sequer ser relacionado para uma partida.

A última partida do defensor foi no dia 22 de outubro, na vitória de 1 a 0 sobre o Ceara, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Peixe entrou em campo mais cinco vezes, todas sem o jogador. De agosto para cá, inclusive, ele só atuou em oito embates.

Rodrigo foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no dia 5 de março, após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Ao todo, ele soma 20 partidas, sendo cinco como titular, deu uma assistência e levou dois cartões amarelos e um vermelho.

O lateral direito, que também pode atuar improvisado na esquerda, foi uma espécie de 12º jogador do Santos por um bom período. Foi muito comum ver o técnico Fábio Carille colocando o defensor ao longo do segundo tempo na Série B.

O atleta de 29 anos, contudo, nunca caiu nas graças dos torcedores e conviveu com diversas críticas ao longo de 2024. Em alguns jogos, ele acabou falhando em momento cruciais, como no frustrante empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte.

Agora, com a demissão de Carille, Rodrigo vive a expectativa de voltar a ser utilizado. O Peixe encerra a temporada no domingo, quando visita o Sport, pela 38ª rodada da Série B.

Um fator que pode ajudar o lateral é que o Alvinegro Praiano já está com o título e acesso garantidos. Assim, nove jogadores nem sequer vão viajar para Recife.

Rodrigo Ferreira, que tem contrato até o final de 2025, concorre por uma vaga com JP Chermont e Hayner.