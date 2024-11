Coutinho tem apenas uma vitória em 14 jogos desde reestreia pelo Vasco

Após mais de uma década no continente europeu, Philippe Coutinho retornou ao Vasco em julho deste ano. Entretanto, a segunda passagem do meia de 32 anos não começou como o esperado. Dos 14 jogos em que o jogador participou até aqui, o Gigante da Colina teve apenas uma vitória.

A única vitória do Vasco com Philippe Coutinho em campo foi no dia 24 de outubro, quando bateu o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o meia marcou apenas dois gols e não deu assistências até aqui. Os tentos foram feitos no empate em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão, e na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Copa do Brasil.

Coutinho estava no Al-Duhail, do Catar, antes de ingressar no Vasco. O jogador chegou ao clube carioca por empréstimo de um ano junto ao Aston Villa, da Inglaterra, que detém os direitos do meia brasileiro.

Após o revés contra o Internacional nesta quinta, o Vasco chegou a sua terceira derrota seguida no Brasileirão. Com 43 pontos em 34 jogos, o Cruzmaltino é o décimo colocado da competição. O próximo duelo da equipe no torneio é neste domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.