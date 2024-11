Corinthians: Yuri Alberto participa de treino regenerativo e ainda será reavaliado

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira, após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto, que deixou a partida de quarta com incômodo na perna, participou normalmente do trabalho regenerativo com os companheiros, e será reavaliado na sexta.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Yuri foi sacado no intervalo contra o Cruzeiro por precaução e que, a princípio, o camisa 9 não preocupa para o duelo diante do Vasco, no próximo domingo.

Nesta quinta, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Raposa ficaram na parte interna para um trabalho regenerativo. O restante do elenco participou de um treino de troca de passes com movimentação, posse de bola com transição e enfrentamento em campo reduzido.

O grupo do Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira, intensificando a preparação para enfrentar o Vasco. O duelo de domingo será na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).