Expulsos contra o Atlético-MG, Luiz Henrique e Alexander Barboza desfalcam o Botafogo na próxima rodada

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, os cariocas viram o Palmeiras vencer o Bahia e ficar a apenas dois pontos de diferença na classificação.

Agora, os alvinegros passam a focar no duelo contra o Vitória, neste sábado, no Nilton Santos. No entanto, para esta partida, o técnico Arthur Jorge terá dois desfalques. O zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique foram expulsos nesta noite.

O defensor argentino recebeu o cartão vermelho já nos acréscimos. Do outro, lado Luiz Henrique foi expulso após a partida. O atacante foi flagrado pelo VAR arremessando uma garrafa de água em membros da segurança do estádio em confusão já perto dos vestiários.

O Botafogo vai a campo pressionado pelos dois empates seguidos na Série A. Os cariocas precisam do resultado para manter a vantagem na liderança antes do confronto direto contra o Palmeiras, no dia 26 de novembro (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.