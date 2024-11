São Paulo quer encerrar jejum de cinco anos contra o Red Bull Bragantino

A data Fifa chegou ao fim e, com isso, o Campeonato Brasileiro está de volta. Na tarde desta quarta-feira (20), o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada da competição.

O Tricolor paulista quer seguir sonhando com uma vaga no G4 e, para isso, a vitória é fundamental. Contudo, a equipe vive um jejum de cinco anos sem superar o Red Bull Bragantino no Nabizão, e precisará encerrar tal sequência para se manter na briga.

A última vitória do São Paulo no Nabi Abi Chedid foi em 2019, mais especificamente no dia 3 de março daquele ano, pela nona rodada da primeira fase do Paulistão. O Tricolor paulista ainda era comandado por Vagner Mancini e saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda.

O São Paulo entrou em campo na formação 3-5-2, com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Bruno Alves, Anderson Martins e Arboleda; Igor Vinícius, Antony, Luan, Helinho e Léo; Hernanes e Pablo. Nenê, Jonathan Gómez e Diego Souza entraram no segundo tempo.

Do outro lado, o técnico Marcelo Veiga mandou a campo o seguinte 11 inicial no Bragantino: Alex Alves; Marcos Ytalo, Juliano, Lazaro e Acácio; Adenilson, Renan Paulino e Magno Ribeiro; Vitinho, Matheus Peixoto e Wesley Pionteck. Itaqui, Jardel e Adriano Paulista saíram do banco na etapa final.

Pelo lado são-paulino, apenas dois atletas que disputaram aquela partida seguem no elenco atual: o lateral direito Igor Vinícius e o zagueiro Arboleda. O volante Luan ainda pertence ao clube, mas está emprestado ao Vitória.

Já o Massa Bruta não possui nenhum remanescente sequer dos atletas que estiveram em campo naquele jogo. O time, inclusive, ainda não havia sido comprado pela Red Bull e era chamado de Clube Atlético Bragantino.

O primeiro tempo do embate foi de domínio do São Paulo, que criou as melhores chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Já na etapa final, Pablo marcou em sobra de bola aos 18 minutos, e aos 31 minutos, Arboleda ampliou a vantagem após cabecear em escanteio cobrado por Nenê.

Na época, o triunfo sobre o Red Bull Bragantino foi importante para o São Paulo, que vinha de uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer na temporada. Agora, uma nova vitória no Nabizão pode dar a confiança necessária para que o Tricolor busque um lugar no G4 até o fim da Série A.

O São Paulo figura na sexta posição na tabela, com 57 pontos - tem dois a menos que o Flamengo, que abre o G4. Já o Red Bull Bragantino briga contra o rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com apenas 36 pontos.