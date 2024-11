Felipe Anderson e Murilo deixam jogo com dores e preocupam no Palmeiras

O Palmeiras ganhou duas preocupações nesta quarta-feira (20), apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Felipe Anderson e o zagueiro Murilo deixaram o gramado da Fonte Nova com dores, foram substituídos e serão reavaliados na reapresentação do clube.

Murilo foi o primeiro a deixar o campo. O zagueiro deixou o campo aos 19 minutos do segundo tempo depois de ser atendido em campo. Gustavo Gómez foi quem entrou na vaga do camisa 26. O capitão se juntou à delegação palmeirense pela manhã depois de defender o Paraguai contra a Bolívia, em La Paz.

Felipe Anderson, por sua vez, também teve um desconforto, deixou o gramado aos 31 minutos da segunda etapa e deu lugar para Gabriel Menino.

O técnico Abel Ferreira, inclusive, agradeceu à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pelo esforço feito para deixar Gustavo Gómez à disposição da comissão. A mandatária disponibilizou um de seus aviões para buscar o atleta e levá-lo até Salvador após o compromisso pelas Eliminatórias.

"Agradecer à presidente pelo esforço que fez de colocar o jogador à disposição. Essa vitória é sua. Nunca pensei que o Murilo fosse lesionar. O Gomez chegou hoje, jogou 30 minutos, top, isso que gosto do jogador. Eu, se calhar, não acreditava que o Gómez tivesse condições de jogar. A presidente me ligou e disse 'pode ser preciso. Vou mandar o avião ir buscar'. E não é que foi preciso mesmo? Se ela não ligasse, ele não tinha jogado", disse Abel.