Diniz analisa derrota diante do Corinthians e projeta Cruzeiro na decisão da Copa Sul-Americana

Com um time reserva, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Depois do jogo, o treinador Fernando Diniz analisou a derrota e projetou a decisão da Copa Sul-Americana.

"O começo foi até bom. Nos primeiros minutos, tínhamos o domínio. Tomamos dois gols em sequência e ficamos um pouco vacilantes. Depois, entramos no jogo. Fizemos o primeiro gol, voltamos para o segundo tempo e tivemos chances de empatar", disse o treinador.

"De fato, serviu para dar minutos aos jogadores, mas a partida de hoje tem tudo a ver com a final da Sul-Americana. O planejamento foi correto, como foi para o Lanús. Agora, o foco é imenso. Não tem outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Estamos fazendo tudo que podemos. O planejamento para a final, dado o nosso último jogo contra o Criciúma e depois a data Fifa, não foi o melhor dos mundos. Mas acredito que vamos chegar muito bem. A equipe está muito conectada e concentrada", acrescentou.

Com a derrota diante do Corinthians, o Cruzeiro permaneceu na sétima posição do Brasileiro, com 47 pontos conquistados. A equipe mineira, agora, volta suas atenções para a final da Copa Sul-Americana. Neste sábado, a equipe de Diniz enfrenta o Racing, às 17 horas (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

"A gente agradece o apoio da torcida: o que eles fizeram ontem, o que fizeram hoje. Sabemos o quanto é importante para o torcedor conquistar esse título, o tanto que, no passado recente, a torcida sofreu. Vamos nos empenhar ao máximo em todos os aspectos do jogo", projetou Fernando Diniz.