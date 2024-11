Corinthians vence Cruzeiro no ritmo de Depay e vê Libertadores mais perto

O Corinthians precisou de 16 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em uma lotada Neo Química Arena, e ficar mais perto de carimbar o passaporte para a Libertadores de 2025. Com um início avassalador comandando pela dupla Memphis Depay e Yuri Alberto, o Alvinegro chegou ao quinto triunfo seguido e saltou momentaneamente para a nona colocação do Brasileirão.

Memphis Depay abriu o placar aos 11 minutos de jogo, e Yuri ampliou aos 16. O Corinthians deixou o primeiro tempo com oito finalizações, todas certas.

O Cruzeiro melhorou, diminuiu com Kaiki aos 34, mas faltou fôlego para tentar um empate. O time mineiro conseguiu mais posse de bola, especialmente no segundo tempo, mas pouco ameaçou o goleiro Hugo Souza.

Com o resultado, o Corinthians saltou para a nona colocação e, por enquanto, está a três pontos de uma vaga na Libertadores. O último clube a se classificar, neste momento, é justamente o Cruzeiro, que tem 47 pontos.

E a situação do Alvinegro pode ser ainda melhor caso Cruzeiro e Botafogo sejam campeões continentais. A dupla "abriria" duas vagas para a Libertadores, transformando o atual G7 em G9.

Ramón Díaz, porém, deve perder Yuri Alberto para a reta final do Brasileirão. O camisa 9 saiu no intervalo com um problema na coxa; Talles Magno assumiu a vaga.

Depay levou o terceiro amarelo e também é desfalque para a próxima rodada. Ramón, porém, terá a volta de Romero, que estava com a seleção paraguaia.

De olho na final contra o Racing, Fernando Diniz poupou seus titulares, adiando o reencontro de Cássio com a torcida alvinegra. Seria o primeiro jogo do arqueiro na Neo Química Arena desde a troca de clube. Cássio esteve no estádio, mas sequer foi relacionado.

O Corinthians volta a campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília), para encarar o Vasco na Neo Química Arena. Já o Cruzeiro enfrenta o Racing (ARG) no sábado (23), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

Corinthians foi a campo com novo uniforme e mosaico em homenagem a trio de torcedoras negras. Antonia, Elisa e Geni estamparam o mosaico alvinegro exibido no Dia da Consciência Negra. A palavra "luta" também foi exibida. Já os jogadores vestiram pela primeira vez a terceira camisa desta temporada.

O Alvinegro teve um início de jogo avassalador, e dupla Yuri e Memphis não perdoou. Empurrado por uma lotada Neo Química Arena, o Corinthians tomou conta do jogo, bombardeou a meta do goleiro Anderson e não demorou para transformar o volume em vantagem no placar. Contra um Cruzeiro espaçado e errando muito, os donos da casa apostaram na velocidade, roubadas de bola e no faro artilheiro da dupla Yuri Alberto e Memphis Depay para abrir 2 a 0 com apenas 16 minutos de jogo.

Diniz deu bronca, Cruzeiro equilibrou o jogo e quase empatou ainda no primeiro tempo. Muito agitado durante todo o primeiro tempo, o treinador aproveitou a pausa para hidratação para conversar com seus jogadores e ajustar o time. O bate-papo surtiu efeito, o Cruzeiro diminuiu em chute de Kaiki — que desviou na zaga alvinegra.

Corinthians cansou e jogo teve mais toque de bola do que chances de gols. O Alvinegro não conseguiu repetir o ritmo avassalador do primeiro tempo, perdeu Yuri Alberto lesionado e viu Memphis Depay cair de produção. Do outro lado, o Cruzeiro conseguiu ter mais posse de bola, ajustou a marcação, mas pouco agrediu o goleiro Hugo Souza.

Depay teve a chance de ampliar o marcador, mas parou na trave e levou amarelo inusitado. O holandês teve um segundo tempo abaixo, perdendo corridas para a zaga do Cruzeiro, mas esteve a poucos centímetros de anotar seu segundo gol no jogo. Após acertar a trave, o atacante desabou fora do gramado, mas voltou para o campo para forçar a paralisação da partida e acabou advertido com o cartão amarelo.

Gols e lances importantes

1x0. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Garro chegou à linha de fundo após triangulação pela esquerda e cruzou para Memplhis Depay. O atacante dominou, cortou Jonathan e mandou no ângulo esquerdo do goleiro Anderson.

2x0. Aos 16 minutos do primeiro tempo, André Ramalho roubou a bola pelo meio, avançou até a entrada da área e tocou para Yuri Alberto. O atacante finalizou de primeira, a bola desviou em Zé Ivaldo e foi para o fundo da rede.

2x1: Aos 34 minutos do primeiro tempo, Kaiki roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Vital e finalizou. A bola desviou em André Ramalho, tirou o goleiro Hugo Souza da jogada e morreu na bochecha da rede.

Que lambança! Aos 48 minutos do primeiro tempo, Anderson chutou para frente, Gustavo Henrique tentou recuar de cabeça para Hugo Souza, mas acabou 'tocando' para Borreal, que acionou Lautaro, que bateu fraco, permitindo o corte de André Ramalho.

Salvou Anderson! Aos 11 minutos do segundo tempo, Bidon passou para Talles Magno, que se livrou de dois zagueiros e finalizou cara a cara com o goleiro do Cruzeiro. Anderson conseguiu o desvio, evitando o gol.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 20 de novembro de 2024, às11h (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Maira Mastella Moreira

VAR: Rafael Traci

Público: 46.056

Gols: Memphis Depay (Corinthians), aos 11 minutos do primeiro tempo; Yuri Alberto (Corinthians), aos 16 minutos do primeiro tempo; Kaiki (Cruzeiro), aos 34 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: André Ramalho (Corinthians), Kaiki (Cruzeiro), Lucas Silva (Cruzeiro), Ramiro (Cruzeiro), Carrillo (Corinthians), Depay (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu; Raniele (Alex Santana), Bidon (Coronado), Carrillo (Charles) e Garro; Memphis (Pedro Raul) e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz

CRUZEIRO: Anderson; Gasolina (Lucas Romero), Jonathan, Zé Ivaldo e Kaiki; Peralta (Walace), Lucas Silva (Kaique Kenji), Ramiro e Vital (Japa); Barreal (Matheus Henrique) e Lautaro. Técnico: Fernando Diniz