Com gol de estreante, Flamengo arranca vitória do Cuiabá e se mantém no G4 do Brasileirão

O Flamengo conseguiu importante vitória ao fazer 2 a 1 no Cuiabá, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 62 pontos e se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro. Já os mato-grossenses seguem com 29, mais perto do rebaixamento.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Cuiabá abriu o placar com Derik Lacerda. Já o Flamengo chegou a virada com gols de Guilherme, que estreou pelos profissionais do Rubro-Negro, e Matheus Gonçalves.

Na próxima rodada, o Flamengo terá confronto direto contra o Fortaleza, na terça-feira, no Castelão. Já o Cuiabá volta a campo no sábado, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

O Flamengo quase abriu o placar com menos de um minuto. Wesley arriscou de fora da área e a bola passou com perigo. Depois, foi a vez de Michael desperdiçar boa chance para os visitantes.

O Cuiabá tentava, sem sucesso, avançar nos contra-ataques. O Flamengo seguia com o domínio da partida e voltou a criar chances com Michael e Wesley. Em ambas, Walter salvou os donos da casa.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou com outra postura. Mais ofensivo, os donos da casa tiveram mais posse de bola e foram recompensados aos 13 minutos. Derik Lacerda foi lançado na área e chutou cruzado, sem chance para Rossi.

O Flamengo respondeu rapidamente ao revés. Aos 16 minutos, Guilherme aproveitou passe na área e mandou para o gol. Walter ainda tentou fazer a defesa, mas não impediu o empate.

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Cuiabá conseguiu chegar com perigo em chutes de Fernando Sobral e Ramon. Os donos da casa chegaram a marcar com Isidro Pitta, mas o lance foi anulado por impedimento do paraguaio.

O susto fez os rubro-negros melhorarem na partida. No entanto, o Flamengo pecava no setor ofensivo e não conseguia criar lances de perigo. Os cariocas só chegaram com qualidade aos 37 minutos, em chute de Evertton que parou em boa defesa de Walter.

Nos minutos finais, o Flamengo tentou esboçar uma pressão e foi recompensado nos acréscimos. Michael fez boa jogada e cruzou para Matheus Gonçalves empurrar para a rede e decretar o triunfo carioca na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 1 X 2 FLAMENGO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: quarta-feira, 20 de novembro de 2024



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (SP-Fifa)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)



Cartões amarelos: Lucas Mineiro (Cuiabá); Evertton e Fabrício Bruno (Flamengo)

GOLS



CUIABÁ: Derik Lacerda, aos 13min do segundo tempo



FLAMENGO: Guilherme, aos 16min do segundo tempo; Matheus Gonçalves, aos 47min do segundo tempo

CUIABÁ: Walter; Alan Empereur, Marllon e Bruno Alves; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral, Denílson (Isidro Pitta) e Ramon (David); Derik Lacerda (Jadson) e Clayson (Gustavo Sauer)



Técnico: Bernardo Franco

FLAMENGO: Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Pulgar, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Guilherme) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Bruno Henrique (Cleiton) e Michael



Técnico: Filipe Luis