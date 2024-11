CEO do Santos, Paulo Bracks participa de curso na Uefa e avalia experiência: "Aprender cada vez mais"

Na semana passada, o CEO do Santos, Paulo Bracks, participou de um curso voltado à gestão de futebol em Nyon, na Suíça, sede da Uefa. O curso é dividido em módulos, e o primeiro deles foi realizado presencialmente.

No total, são 18 países de cinco continentes, representados por 38 gestores. Só dois brasileiros foram convidados, no entanto, apenas Bracks atua no futebol nacional. O Santos, portanto, foi o único time brasileiro representado. Já dos países europeus, participaram membros de clubes da Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, entre outros.

"As discussões na UEFA nos mostram o caminho do futebol global, sobretudo porque estão na vanguarda e lideram assuntos relevantes para todo ecossistema do futebol, como o fair play financeiro, governança, integridade, rede multiclubes de parceria e propriedade, enfim, gestão como um todo. Precisamos aprender cada vez mais com eles onde são experts. E agregar o que o futebol brasileiro, cinco vezes campeão do mundo, tem também de positivo. Nós temos talentos jovens em cada um dos vários clubes e regiões do país, temos um amor incondicional pelo futebol e ele é tratado 24h por dia pelos brasileiros. Temos a técnica nos nossos campos, somos o maior exportador de jogadores profissionais há anos, mas precisamos evoluir como gestores dentro dos nossos clubes e até mesmo na Seleção Brasileira. Precisamos resgatar nosso protagonismo no cenário internacional, não só com atletas ganhando premiações individuais, mas, sobretudo, coletivamente", avaliou Paulo Bracks.

O dirigente recebeu o convite para participar do curso antes mesmo de chegar ao Santos. O time, por sua vez, liberou o profissional e o incentivou. A viagem foi custeada pelo próprio executivo.

Paulo Bracks, CEO do Santos, durante curso de gestão da Uefa em Nyon, na Suíça (Foto: Divulgação)

A participação de Bracks ainda ajuda a espalhar a imagem do Peixe em âmbito internacional. A mítica camisa 10, em referência a Pelé, foi entregue a dirigentes de clubes como Juventus, PSV e Arsenal. O próximo módulo presencial do curso será em Londres, na Inglaterra, em março de 2025.

"Europa tem 30 anos na nossa frente em legislação sobre clubes virarem sociedades ou não. Eles estão discutindo agora novos modelos de fair play financeiro. Estão na mesa temas como carbono zero, inteligência artificial e dados analíticos. Nós ainda estamos tentando solidificar uma liga de clubes, e temos a necessidade de regular um sistema financeiro. Então precisamos entender o que está na Uefa e trazer para cá, somando ao que já temos de alto nível, que é o futebol em si, o jogo, a bola. Grandes clubes na Europa passaram por reconstruções recentes. Parte do curso oferecerá uma perspectiva prática sobre o aspecto de projeto esportivo e reformulações no futebol, passando pelo lado financeiro. Novas regras de governança e de integridade também farão parte do aprendizado, com objetivo de aplicação imediata para a realidade do Santos", concluiu Bracks.

Paulo Bracks atua como CEO do Santos desde junho deste ano. Ele foi contratado para reorganizar e comandar todos os setores do clube, e não só o departamento de futebol.