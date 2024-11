Brasil só empata com o Uruguai em Salvador e fecha ano no quinto lugar das Eliminatórias

A Seleção Brasileira encerrou 2024 com um empate e vaiada. Nesta terça-feira, o Brasil ficou no 1 a 1 com o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Valverde colocou os visitantes na frente e Gerson deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior caiu para a quinta colocação, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação. A Celeste, por sua vez, está na vice-liderança, com 20, três a menos que a Argentina.

Agora, a Seleção volta a campo apenas em 2025. A próxima data Fifa será em março, quando o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias. O Uruguai recebe a Argentina e visita a Bolívia. A Conmebol ainda não detalhou a tabela.

O jogo

Atuando com o apoio da torcida, a Seleção Brasileira começou o jogo dominando a posse de bola e tentando pressionar. A equipe, contudo, teve dificuldades para achar espaço na marcação uruguaia. Foram muitos passes trocados na entrada da área, porém poucos chutes.

A melhor chance foi logo aos dois minutos. Vinicius Júnior recebeu bom passe de Gerson dentro da área e chutou forte, à esquerda da meta de Rochet.

Do outro lado, o Uruguai chegou ao ataque apenas aos 20. Pellistri dominou com muita liberdade dentro da área, mas se enrolou com a bola e não conseguiu finalizar, desperdiçando grande chance. Na sequência, Saracchia apareceu livre na esquerda e bateu cruzado. Ederson desviou com o pé.

Os mandantes, por sua vez, voltaram a assustar aos 46. Após cobrança de escanteio de Raphinha, Igor Jesus cabeceou e Rochet fez boa defesa à queima roupa.

2º tempo

Na volta do intervalo, a Seleção tentou ser mais aguda. Com sete segundos, Savinho disparou pelo meio e finalizou pelo lado. Aos oito, Raphinha achou bom passe para Vini Jr., que invadiu a área e bateu cruzado, tirando tinta da trave.

O Uruguai também se soltou um pouco mais. E a estratégia funcionou. Com o relógio marcando nove minutos, Valverde foi acionado na entrada da área, puxou para o meio e concluiu colocado para abrir o placar.

A alegria dos uruguaios, porém, durou pouco. Aos 16, Gerson deixou tudo igual em Salvador. Depois de longa troca de passes, Raphinha cruzou, a defesa afastou mal e o volante do Flamengo emendou um lindo voleio, sem chances para Rochet.

No minuto seguinte, quase saiu a virada. Martinelli aproveitou a sobra de bola dentro da área e tentou o arremate de primeira. Atento, o goleiro voou para agarrar. Na sequência, Vini fez ótima jogada individual pela esquerda e rolou para o meio, mas ninguém apareceu para completar.

O Brasil, que passou a ter cinco atacantes em campo, seguiu pressionando. Com 35, Raphinha arriscou de longe e mandou por cima. Instantes depois, foi a vez de Estêvão tentar e isolar.

Na reta final, os anfitriões seguiram tentando pressionar, mas o Uruguai conseguiu cozinhar a partida e segurar o empate.

FICHA TÉCNICA



BRASIL 1 X 1 URUGUAI

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 19 de novembro de 2024, terça-feira



Hora: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)



Cartões amarelos: Raphinha, Paquetá, Gabriel Magalhães (Brasil); Ugarte, Varela (Uruguai)

GOLS: Gerson, aos 16 do 2ºT (Brasil); Valverde, aos 9 do 2ºT (Uruguai)

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Paquetá) e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus (Luiz Henrique) e Savinho (Estêvão).



Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI: Rochet; Varela, Giménez, Olivera e Saracchi; Valverde, Ugarte e Betancur; Pellistri (Puma Rodríguez), Darwin Nuñez (Aguirre) e Araújo (Cristian Olivera).



Técnico: Marcelo Bielsa