Santos x CRB: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final. Já campeão, o Santos enfrenta o CRB neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª e penúltima rodada da competição.

Atual líder com 68 pontos, o Peixe entra em campo com o título garantido, já que Mirassol e Novorizontino tropeçaram. Os comandados de Fábio Carille ainda vivem grande fase, vindo de quatro vitórias consecutivas.

Para o confronto, o técnico terá quatro desfalques, sendo quatro lesionados. Estão no DM o meia Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), o zagueiro Jair (inflamação no músculo do quadril direito), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cuzado anterior do joelho esquerdo).

Além do quarteto de lesionados, o volante Sandry também ficará de fora. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Em contrapartida, Carille poderá contar com um retorno importante. O volante Diego Pituca está de volta após ter cumprido suspensão na vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba na última segunda-feira.

Do outro lado, o CRB está lutando ativamente contra o rebaixamento para a Série C. A equipe alagoana aparece na 16ª colocação na tabela, com 39 pontos - tem apenas um a mais que a Ponte Preta, que abre o Z4 neste momento.

O momento do CRB também não é bom. O time acumulou duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas, e ainda vem de um revés em casa, para o Goiás, por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não contará com Léo Pereira, suspenso, e com os lesionados Wanderson, Vitinho, Heron e Fábio Alemão. Por outro lado, o treinador terá os reforços de Anselmo Ramón, Ryan Kleiton e Darlisson, que cumpriram suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X CRB

Data: 17 de novembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SANTOS: Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.



Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia (Wanderson) e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegé; Labandeira, Chay (Getúlio) e Anselmo Ramon.



Técnico: Hélio dos Anjos