Novorizontino x Paysandu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Neste sábado, o Novorizontino receberá o Paysandu, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. O jogo é válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e começa às 17h (de Brasília).

O clube do interior paulista está a uma vitória de conseguir o acesso antecipado para a Série A de 2025. Em caso de empate, a equipe pode se complicar, já que seu adversário na última rodada é o Goiás, que também luta pelo acesso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio Novorizontino SAF (@oficialnovorizontino)

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Brasil, Band, Premiere e Canal GOAT.

Colocação na tabela

Novorizontino: 63 pontos em 36 jogos (iniciou a rodada em 3º lugar)



Paysandu: 46 pontos em 36 jogos (iniciou a rodada em 13º lugar)

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Novorizontino: três vitórias e duas derrotas.



Paysandu: três vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Eduardo, Geovane, Neto Pessoa e Reverson; Pablo Dyego e Lucas Cardoso



Técnico: Eduardo Baptista

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; Luan Freitas, João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro e Borasi



Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

O jogo será comandado pelo paranaense Lucas Paulo Torezin, com os assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (ambos paranaenses). No comando do VAR, estará Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte.