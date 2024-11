Mike Tyson não vai à coletiva após derrota: 'Quer ficar com a família'

Imagem: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Do UOL, em Arlington (EUA)

Mike Tyson não compareceu à coletiva de imprensa depois da derrota para Jake Paul.

Os técnicos da lenda do boxe o representaram: Billy White, o brasileiro Rafael Cordeiro e America Abdallah. Segundo a equipe do atleta, ele está bem e queria ficar com a família.

O que faltou para Mike Tyson vencer

Antes da luta, havia a discussão de que Tyson poderia não aguentar os oito rounds, Jake Paul ofereceu um bônus de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) a Tyson caso ele aguentasse mais de quatro rounds.

Questionado pelo UOL sobre a performance de Iron Mike, o técnico America Abdallah disse que os oito rounds não eram uma questão, já que Tyson havia sobrevivido a todos durante os treinamentos.

Os oito rounds não eram um problema em si, queríamos ver a ferocidade, a tenacidade dele nesses rounds. Na metade da luta, ele caiu de qualidade por qualquer razão que seja. Às vezes você só tem um dia ruim no trabalho

Inspiração e exemplo

Os três técnicos ressaltaram a importância de Mike Tyson para o universo do boxe, principalmente pelo feito aos 58 anos. "Foram sete meses de trabalho muito intenso, Mike Tyson mudou a vida dele para estar aqui", disse Rafael.

Ele inspirou o mundo, ele elevou o nível

Para Billy White, pupilo do lendário Cus D'Amato, Tyson é inspiração para todas as gerações. "Para aqueles que querem levantar do sofá, para aqueles que querem começar algo pela primeira vez", disse o chefe da equipe.

*A repórter viajou à convite da Netflix