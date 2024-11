Corinthians não joga para menos de 40 mil em casa há mais de quatro meses

Um dos pontos positivos do Corinthians na temporada é a forte presença dos torcedores na Neo Química Arena, em Itaquera. Para se ter uma ideia, a equipe masculina não sabe o que é jogar para menos de 40 mil pessoas como mandante há mais de quatro meses.

O clube vem de uma sequência de 15 partidas com casa cheia na Arena. A última vez que a equipe atuou para um público abaixo do padrão estabelecido foi no dia 4 de julho, no triunfo por 3 a 2 contra o Vitória. Na ocasião, 37.689 torcedores foram ao estádio.

O pior público do Corinthians na temporada aconteceu na goleada por 4 a 0 contra o Nacional, do Paraguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No dia 4 de abril, a partida contou com a presença de 32.246 torcedores. Na ocasião, o horário (19h00) e o aumento pontual do valor dos ingressos atrapalharam a presença da Fiel Torcida.

O Corinthians possui a segunda maior média de público pagante do Campeonato Brasileiro, com 43.191 torcedores. Apenas o Flamengo, com 50.288, possui número superior. São Paulo (40.584), Bahia (35.964) e Palmeiras (31.113) fecham o top-5.

A expectativa é que até o final do ano o Corinthians siga lotando seu estádio. Para a partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, o clube informou que todos os ingressos foram reservados.

O elenco busca eliminar qualquer chance de rebaixamento do Brasileirão para focar de vez em vaga para competições continentais. O Corinthians se encontra na 11ª colocação da liga nacional, com 41 pontos.