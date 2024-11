Athletico-PR ganha duelo atrasado, sai do Z4 e impõe quinto jogo sem vitória ao Atlético-MG no Brasileiro

O Athletico-PR está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Furacão ganhou o jogo atrasado pela 19ª rodada contra o Atlético-MG, por 1 a 0, na Ligga Arena, e enfim saiu do Z4. O gol da vitória do time paranaense foi marcado por Cuello.

Com o resultado, a equipe de Lucho González subiu para a 14º posição da tabela, com 37 pontos, a mesma pontuação do Juventude, 17º colocado. Já o Galo, estacionado no décimo lugar, com 42, completa cinco partidas sem ganhar no Brasileirão.

O próximo compromisso do Athletico-PR na Série A do Brasileiro está agendado para quarta-feira. O Furacão encara o Atlético-GO na Ligga Arena, a partir das 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do torneio.

Já o Atlético-MG mede forças com o Botafogo, em uma prévia do que será a final da Libertadores. A partida, também válida pela 34ª rodada, ocorre na quarta, às 21h30, na Arena MRV.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Athletico-PR teve a primeira chance de perigo do jogo. Aos cinco minutos, Erick arrancou em contra-ataque pela direita e cruzou na área, onde Pablo chegou batendo e mandou por cima do gol defendido por Everson.

O Furacão manteve o domínio da partida e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Cuello driblou Scarpa e finalizou de muito longe, sem chances para Everson, colocando o time paranaense em vantagem. Um golaço!

O Athletico tinha menos posse de bola, mas era mais objetivo que o Galo, que demonstrava dificuldade de penetrar o rival. A equipe mineira só conseguiu assustar Mycael no final do primeiro tempo, num chute de Gustavo Scarpa, mas o goleiro fez boa defesa.

Segundo tempo

Apesar da vantagem, o Athletico-PR seguiu atacando após a volta do intervalo. Aos quatro minutos, Cuello partiu em velocidade nas costas da marcação, invadiu a área e finalizou a gol, mas Everson defendeu.

Bem como na etapa inicial, o Atlético-MG tinha enormes dificuldades de encontrar espaços na defesa do Furacão. Os paranaenses, assim, aproveitavam os contra-ataques para castigar o Galo e quase ampliaram o placar aos 28 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, Thiago Heleno cabeceou firme e forçou Everson a fazer um milagre. Já no lance seguinte, Nikão recebeu de Cuello na entrada da área e bateu firme, mas mandou por cima do gol.

A equipe mineira até tentou o gol de empate por meio de bolas alçadas na área, mas não teve sucesso. Os mandantes, então, conseguiram segurar o resultado e garantiram uma importantíssima vitória.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 16 de novembro (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Pablo e Nikão (Athletico-PR); Gustavo Scarpa e Lyanco (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Cuello, aos 27? do 1ºT (Athletico-PR)

ATHLETICO-PR: Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick (Fernandinho) e Nikão; Cuello, Pablo (Fernando) e Julimar (João Cruz (Christian)).



Técnico: Lucho González

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Battaglia e Lyanco; Gustavo Scarpa, Otávio (Paulinho), Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes) e Rubens (Alisson); Hulk e Deyverson (Alan Kardec).



Técnico: Gabriel Milito