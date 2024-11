Aos 37 anos, Guilherme Guido encerra a carreira como nadador profissional

Aos 37 anos, Guilherme Guido encerrou sua longa carreira como nadador profissional na manhã deste sábado. Pelo Esporte Clube Pinheiros, ele foi o nono colocado (58s52) na prova dos 100 metros costas no Campeonato Paulista Sênior, sua última competição oficial como atleta de alto rendimento.

"Sinto que a contribuição para o esporte apenas começou. Tenho 32 anos de natação, 22 de profissionalismo. Ainda tenho muito tempo pela frente. É só virar a chave, saindo da prática para a parte administrativa. O esporte está dentro de mim e eu nunca vou deixar de ser do esporte. Agora, vou contar com a gestão e a administração em cima de tudo que eu aprendi", afirmou.

Especialista no nado costas, Guido participou de três Olimpíadas: Pequim 2008, Rio de Janeiro 2016, Tóquio 2020. Em 2012, conquistou a medalha de bronze nos 100 metros costas no Mundial de Istambul. Em 2014, foi campeão e recordista mundial nos 4x50m medley em Doha e, em 2015, recordista pan-americano em Toronto.

"Agradeço todo o apoio e toda a estrutura que o clube me ofereceu ao longo desses 22 anos de carreira, onde pude alcançar todos os meus objetivos, inclusive três Olimpíadas, medalha de mundial, pan americano", disse Guido, com a carreira intimamente ligada ao tradicional Pinheiros.

Com a carreira de atleta encerrada, ele passa a focar no projeto "Academia Guilherme Guido", que atende aproximadamente 920 alunos com natação, musculação, lutas, fitdance, funcional e ginástica de academia. Ele ainda foi eleito vereador da cidade de Limeira (SP) para a gestão 2025-2028.